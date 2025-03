Ilgiorno.it - Disastro ferroviario sfiorato (ed evitato dal macchinista): due dirigenti Rfi a processo

Carnate, 27 marzo 2025 - Avrebbe potuto essere un altrocome quello di Pioltello costato tre morti e oltre cento feriti e fu"solo dalla tempestiva manovra di emergenza del" poco prima del passaggio del treno 2575 Tirano - Milano. Un altro giunto rotto sui binari della rete ferroviaria lombarda, sempre nel 2018, questa volta a Carnate, e già "emerso nel corso di recente ispezione visiva" per cui ora duedi Rfi si ritrovano imputati di concorso in omissione colposa che fa sorgere o persistere il pericolo di unin unal Tribunale di Monza. La tragedia sfiorata Il fatto contestato risale alla sera di venerdì 28 settembre del 2018 e aveva costretto centinaia di pendolari a una vera e propria odissea per rientrare a casa da Milano.