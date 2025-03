Calciomercato.it - DIRETTA Lecce-Roma, Ranieri in conferenza stampa LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico giallorosso torna a parlare alla ripresa del campionato in pieno totoallenatore per la prossima stagione: le risposte inLariprende la sua corsa dalla trasferta insidiosa contro il, tradizionalmente ostica a prescindere dal momento che sta attraversando la squadra di Giampaolo, non felicissimo. Dopo la vittoria col Cagliari, pur faticando, che l’ha proiettata definitivamente nella lotta Champions, i giallorosso ripartono senza Dybala che ha chiuso qui la stagione.Claudio– calciomercato.itInle parole di Claudio, in pieno totoallenatore con il nome di Gasperini sempre più caldo.(IN AGGIORNAMENTO)L'articoloinproviene da CalcioMercato.it.