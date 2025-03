Terzotemponapoli.com - Dionigi: “Lukaku uomo chiave per Conte, anche senza gol”

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex attaccante, Davide, analizza il momento del Napoli e il futuro di. Un passaggiosu Milan, Juventus e sul lavoro tattico dei grandi tecnici.: Chiarezza sul futuro diDavide, ex calciatore e oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club su 1 Station Radio, offrendo uno sguardo lucido sul momento del Napoli e sul futuro di Antonio. Secondo, l’allenatore azzurro dovrebbe uscire allo scoperto e chiarire le voci sul suo possibile addio: “A questo punto della stagione sarebbe utile. Non tanto per sé stesso, ma per la squadra e per l’ambiente. In ballo c’è ancora uno scudetto.se decidesse di andar via, sarebbe importante farlo con onestà e chiarezza”.sottolinea come le “mezze verità” non facciano bene a una squadra in corsa per grandi obiettivi.