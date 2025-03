Calciomercato.it - Dimissioni e ritorno choc, Juve tradita: “Conte all’Inter”

Leggi su Calciomercato.it

Il nome di Antonioresta il più apprezzato tra le big in Italia: spunta una clamorosa rivelazione su MarottaRush finale di stagione tra Serie A e coppe, siamo agli atti che decideranno presente e futuro di tante squadre. L’Inter è impegnata nella lotta scudetto con il Napoli e sogna di andare avanti in Champions dove ai quarti dovrà vedersela col Bayern Monaco. L’Atalanta si trova in un limbo, non vicina alla vetta ma con un buon margine sulla quarta. Proprio lì c’è una bagarre incredibile che coinvolge ben cinque squadre dal Bologna al Milan e gli scontri diretti in primis diranno chi potrà giocare il prossimo anno in Champions. Nel frattempo all’orizzonte c’è una grande occasione per il Bologna, che affronta l’Empoli in semifinale di Coppa Italia, per andare a giocarsela in finale contro la vincente dell’ennesimo doppio derby della Madonnina.