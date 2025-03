Ilrestodelcarlino.it - Dimissioni e risorse: scontro in società

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è anche la situazione economica che riguarda la stagione in corso, tra i punti del lungo ordine del giorno che il consiglio direttivo dell’Ancona affronterà la settimana prossima. Un primo aprile che non sarà uno scherzo, ma che vedrà le due anime societarie, la sponda che fa capo a Stefano Marconi e quella che fa riferimento a Massimiliano Polci, confrontarsi anche aspramente, ove fosse necessario, sui tanti temi che riguardano presente e futuro dell’Ancona. Il fronte Polci chiede ledi Recchi ed Egidi, quello di Marconi chiede quelle di Manciola e Brilli, il tutto in relazione alla vicenda delle maglie regalate ai ministri Tajani, Pichetto Fratin e al coordinatore di Forza Italia Battistoni. Marconi & C. vogliono la testa di Manciola e Brilli in quanto responsabili del dono, Polci & C.