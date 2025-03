Inter-news.it - Dimarco l’esterno totale: l’Inter lo ritrova nel momento clou – CdS

riabbraccia il suo esterno: Federico. Il laterale mancino, out da un mese, contro l’Udinese si riprenderà le redini della fascia sinistra. SPRINT – Nelpiù opportuno,uno dei suoi pezzi più pregiati: ossia, out dalla sfida contro il Napoli – sua ultima apparizione con tanto di punizione meravigliosa a casa del mancino più grande di sempre – ritornerà in campo a distanza di un mese., complessivamente, ha dovuto saltare quattro sfide delcontro Feyenoord (andata e ritorno), Genoa, Monza e Atalanta più le due di Nations League con la Nazionale di Spalletti contro la Germania. Era è ritornato perfettamente arruolabile: una notizia molto importante per Simone Inzaghi. I numeri didimostrano tutta la sua grandezza e il suo status di giocatore internazionale: quattro gol messi a referto e sette assist.