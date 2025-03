Lanazione.it - Dilettanti, un calcio alle avversità. Campi gratis ai club alluvionati: “Ma la Figc ci aiuti a ripartire”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 27 marzo 2025 – La forza, l’orgoglio e lo spirito di comunità delentrano in campo, con i suoi valori, nei momenti di difficoltà. A seguito dei gravissimi danni causati desondazioni, gli impianti sportivi di Audax Rufina, Molinense e Sagginale saranno inagibili per diverso tempo e istanno attraversando momenti veramente terribili. L’aiuto delle società fiorentine è stato tempestivo e sono sempre più i sodalizi che stanno mettendo a disposizione gratuitamente il loro impianto. Ad esempio con lo slogan ‘Rivali in campo, ma amici fuori’ il Santa Brigida ospiterà le giovanili dei vicini di casa della Molinense; mentre per l’attività della scuolac’è il campo delle Sieci e l’impianto Borgonovo di Rignano per i. La Rufina ha avuto l’ospitalità della Sestese per la Promozione, gli Juniores al Firenze Sud e Rignano, mentre all’Antella sina la Prima squadra.