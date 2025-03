Formiche.net - Difendere la democrazia, ecco la sfida incompresa del Libro Bianco per la Difesa. L’analisi di Zecchini

Come era prevedibile la presentazione delsullaEuropea, al pari del precedente ReArm Europe, ha rinfocolato in Italia polemiche, furore populista e divisioni su un tema vitale per il futuro dellae per l’affermazione dei valori di libertà, stato di diritto e pace che stanno a fondamento tanto del nostro sistema quanto di quello dell’Unione Europea e dei paesi membri che vi si riconoscono realmente. Divisioni che hanno investito sia la maggioranza politica, che l’opposizione e, non riuscendo a ricomporsi, si sono estese fino alle votazioni parlamentari a Strasburgo e a Roma.Sotto alcuni aspetti questi contrasti sono comprensibili per un Paese che per decenni non ha affrontato il tema della sua, apparentemente schermandosi dietro un pacifismo ad ogni costo, ma di fatto perché ha abdicato alla responsabilità di provvedere alla suaanche nell’ambito dell’alleanza Nato a cui ha aderito fin dal secondo dopoguerra.