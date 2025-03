Quotidiano.net - Diego De Vivo, morto a 14 anni prima degli allenamenti. Tragedia alla Cantera Napoli

, 27 marzo 2025 – Stava per cominciare la seduta di allenamento insieme ai suoi compagni di squadra quando, si è accasciato al suolo e per lui non c’è stato nulla da fare. Si chiamavaDeil ragazzino di 14per un malore improvviso pocodell'inizio. L'adolescente ènella serata di ieriscuola calcio. Vani i soccorsi arrivati tempestivamente. Il corpo del giovane ora è a disposizione per l'autopsia, sul posto sono intervenuti i carabinieri. In tribuna erano presenti anche i genitori, chiaramente sotto choc per quanto accaduto. Il corpo del giovane è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia che dovrà stabilire le cause del decesso. Intanto sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia del ragazzo a partire dsocietà per la quale giovaca.