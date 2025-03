Ilrestodelcarlino.it - Di Taranto negli States. Fissati obiettivi e budget

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Otto gare da qui alla fine della stagione regolare, campionato ancora tutto da decidere, ma il futuro già incombe. Un primo summit per gettare le basi di quella che sarà la prossima stagione del Cavalluccio la proprietà americana lo ha già fatto. Non per nulla il direttore generale Corrado Dinei giorni scorsi, approfittando della sosta di campionato, si è recatoStati Uniti. E’ rientrato ieri a Cesena., direttore sportivo e allenatore sul tavolo di questa prima consultazione, anche se – va detto – c’è un contatto continuo all’interno del board e con lo stesso dg, di solito in call, stavolta in presenza. La proprietà attenderà prima di sbilanciarsi, vuole giustamente vedere dove questo Cesena può arrivare. Primo passo: la salvezza aritmetica. Poi, il miglior piazzamento nei playoff che rappresentano una lotteria.