Desertificazione commerciale | Prato in negativo ma è la migliore in Toscana

, 27 marzo 2025 -è la cittàche tiene maggiormente rispetto al fenomeno della: in 12 anni (dal 2012 al 2024) ha perso il 15,6% dei suoi negozi, ma pur essendoil dato risulta ila livello regionale. È quanto emerge dall’ultima ricerca diffusa dall’Ufficio Studi di Confcommercio nazionale, che mette in luce una condizione di diffusa difficoltà.è quindi la città che ha resistito maggiormente. Guardando alle altre città, la classifica regionale vede Pistoia all’ultimo posto (29,9%), seguita da Livorno (-28,5%), Arezzo (-26,2%), Massa (-25,8%), Lucca e Grosseto (-24,3%), Firenze (-23,1%), Pisa (-22,5%), Siena (-21,8%). Guardando alla situazione pratese, in dodici anni il commercio al dettaglio è sceso da 1.965 a 1.711 unità.