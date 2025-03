Anteprima24.it - Derby salernitano tra Feldi Eboli e Sala Consilina

Tempo di lettura: 2 minutiSe nei cuori e nella mente dei tifosi rossoblù la gioia per la conquista della Coppa Italia ancora non si è esaurita, per forza di cose lainvece è tornata subito ad allenarsi e a prepare l’ennessimostagionale, stavolta quellocontro lo Sporting Futsal.TRIS PER I TIFOSI – Sarà la prima di tre gare casalinghe quella contro i valdianesi, poi il 1 aprile ci sarà un altrostavolta contro il Benevento e infine il 4 aprile la sfida alla Fortitudo Pomezia prima della pausa per le Nazionali. Per queste tre occasioni, la società ha allestito una tribuna extra a bordo campo, che permetterà ai tifosi di seguire la squadra ancor più da vicino. Non solo, i supporters rossoblù avranno la possibilità di scattare un selfie con la Coppa Italia che sarà in mostra per tutte le sopracitate gare casalinghe.