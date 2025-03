Ilfattoquotidiano.it - Der Spiegel: “Email e numeri di telefono di alti funzionari Usa come Mike Waltz e Pete Hegseth sono reperibili online”

Non c’è solo i caso della chat in cuidell’amministrazione Trump hanno condiviso dettagli dei bombardamenti del 15 marzo contro gli Houthi. Dati personali di alcuni dei protagonisti del caso sollevati da The Atlantic, tra cui il consigliere per la sicurezza nazionale, la direttrice dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard e il segretario alla Difesafacilmente. A rivelarlo è un’inchiesta di Der, secondo cuidi cellulare, indirizzie persino alcune password sarebbero stati trovati attraverso motori di ricerca commerciali e database di dati hackerati. Molti di questi contatti risultano ancora attivi e associati a profili su WhatsApp, Signal e LinkedIn.I dati cheè riuscito a recuperarestati trovati in parte in banche dati commerciali e in parte nelle cosiddette “fughe di dati password“.