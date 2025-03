Tpi.it - Deputata trumpiana attacca giornalista inglese: “Non ci frega un ca**o della tua opinione, torna nel tuo Paese”

Un attacco violento e incredibile quello che larepubblicana Marjorie Taylor Greene ha sferrato nei confrontiMartha Kelner. La vicenda si è svolta durante una sessione di domande e risposte. La miccia si è accesa quando la reporter britannica ha chiesto chiarimenti sul cosiddetto “Signalgate“, ovvero la fuga di notizie riguardo la condivisione di piani di attacco contro gli Houthi nello Yemen attraverso l’app di messaggistica Signal.Reporter: “Should the Defense Secretary..”Marjorie Taylor Greene: what country are you from?Reporter: From the UKMTG: “OK we don’t give a crap about your opinion and your reporting. Why don’t you go back to your country”MTG is a national disgrace pic.twitter.com/qvvU8QTScw— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 26, 2025La reazioneè stata a dir poco rabbiosa: “Ok, non ce neuntuae dei tuoi servizi.