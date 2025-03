Ilrestodelcarlino.it - Delitto Pierina, interrogatorio infinito di Manuela, i legali di Louis: “Non è il momento per il confronto”

Rimini, 27 marzo 2025 – Una maratona infinita, estenuante. Una corsa a ritroso sul filo dei ricordi. Che proseguirà anche domani, a partire dalle 10, quandoBianchi – la nuora diPaganelli, ora indagata per favoreggiamento e principale accusatrice dell’ex amanteDassilva – tornerà per il terzo giorno consecutivo in aula per sottoporsi a quello che dovrebbe essere l’ultimo atto dell’incidente probatorio davanti al gip di Rimini, Vinicio Cantarini, al fine di cristallizzare quanto sostenuto dalla Bianchi stessa il 4 marzo scorso davanti al pm Daniele Paci. Oggi nuovo-fiume nel palazzo di giustizia per, accompagnata come sempre dall’avvocato Nunzia Barzan e dal criminalista Davide Barzan. Dopo le nove di martedì,è rimasta per altre dieci ore di fila sotto il fuoco delle domande poste dal giudice, dal pm e dagli avvocati dalle parti, in particolar modo dal pool difensivo di Dassilva - gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi - che avrebbero cercato di mettere in evidenza le potenziali discrepanze e incongruenze nel racconto reso dacirca la mattina del 4 ottobre 2023.