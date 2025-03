Degl’Innocenti | Assogestioni punta a maggiore indipendenza Cda dopo joint-venture Generali-Natixis

Leggi su .com

(Adnkronos) – Il tempo per la presentazione della lista del Comitato dei gestori diper il consiglio di amministrazione dista per scadere. La data ultima è il prossimo 29 marzo. “– afferma Marta, professoressa di economia degli intermediari finanziari presso l’Università Statale di Milano – vuole influenzare il rinnovo del .L'articolo: ”Cda” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a RomaSanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureatiA Pompei scoperto affresco con la guerra di TroiaVinitaly, Pallini: ‘c’è richiesta vino senza alcol ma in Italia produzione è bloccata’Vinitaly, Lungarotti: “museo del vino compie 50 anni, mostra in fiera per festeggiarlo”