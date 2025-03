Lettera43.it - Decreto bollette, riammesso il bonus elettrodomestici: quando arriva

Leggi su Lettera43.it

Nelè statoilcon sconto in fattura e senza click day, che aveva rischiato all’ultimo di saltare. La modifica prevede, oltre all’introduzione del meccanismo dello sconto in fattura, l’eliminazione della classe energetica di riferimento. Seguiranno nei prossimi giorni comunicazioni più dettagliate sui tempi di attivazione. Ecco le cose da sapere sull’incentivo destinato a chi acquista nuovi apparecchi a basso consumo energetico.Cosa si può acquistare con il2025Lavastoviglie (Getty Images).Il contributo, che sarà applicato direttamente in fase di acquisto, è soggetto all’obbligo di smaltire correttamente l’elettrodomestico vecchio. Sono acquistabili con ilgli apparecchi prodotti nell’Ue e con una classe energetica superiore rispetto a quella dell’elettrodomestico che si andrà a smaltire.