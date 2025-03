Internews24.com - De Vrij e Zalewski parzialmente in gruppo: le ultime verso Inter Udinese dall’allenamento

di RedazioneDetornano inper parte della sessione: buone notizie per Inzaghii prossimi impegni dell’Il giornalista Matteo Barzaghi ha aggiornato sulle, arrivano buone notizie per il tecnico nerazzurro.LA SESSIONE – «Allenamentoterminato. Rientrati anche gli ultimi nazionali Taremi e Asllani. Dehanno svolto parte dell’allenamento in. Se tutto procederà bene potrebbero anche essere disponibili per andare in panchina domenica». Inzaghi respira dunquela partita contro i friulani, come stanno le cose per il tecnico.Contro i friulani, Inzaghi potrebbe muovere lo scacchiere. C’è Correa in pole su Arnautovic e Taremi, Inzaghi pensa così a Correa in coppia col recuperato Marcus Thuram.