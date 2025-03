Sololaroma.it - De Rossi vince il premio ASI Sport&Cultura: sabato 29 marzo la consegna

Leggi su Sololaroma.it

29, a partire dalle ore 15, ci sarà la cerimonia per ladel premo ASI Sport&Cultura. Nel Salone d’Onore del CONI, a ricevere questo riconoscimento sarà Daniele De, premiato per la sezione Gesto Etico, che viene assegnato a coloro che, nel mondo dello sport, si distinguono proprio per i loro valori etici.Ciò che ha portato l’ex centrocampista ed allenatore della Roma a conquistare questoè quindi la sua scelta di dedicarsi all’Ostia Mare, aiutando il club in un momento di difficoltà e annunciando di volerlo rendere un modello di inclusione sociale, promuovendo anche quelli che sono i valori dello sport con la creazione di un codice etico per giocatori e genitori.Dee il suo futuroRiconoscimento a parte c’è però curiosità nel sapere quello che sarà il futuro di De, che dopo l’esonero dalla panchina della Roma all’inizio di questa stagione non è ancora tornare ad allenare, diventando però il proprietario dell’Ostia Mare, club con cui ha disputato la prima parte delle giovanili.