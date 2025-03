Anteprima24.it - De Luca su arresto Alfieri: “Auspicio vadano avanti ma rapidi”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Non so sinceramente nulla, so quello che sapete voi. Il mioè che si vada fino in fondo senza guardare in faccia a nessuno, come è doveroso, ma che ci siano tempi di decisione, perché sono vicende che non si possono trascinare in eterno”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De, a margine della conferenza stampa sul progetto per lo stadio Collana a Napoli, commentando l’dell’ex presidente della Provincia di Salerno ed ex sindaco di Capaccio Paestum, Franco, nell’inchiesta sullo scambio politico-mafioso tra Campania ed Abruzzo, ritenuto politicamente vicino allo stesso governatore.Deha spiegato che latà delle decisioni giudiziarie serve “per dare tranquillità – ha detto – ai cittadini ma anche per rispetto della dignità delle persone coinvolte, le quali, per quello che mi riguarda, sono persone innocenti fino al terzo grado di giudizio.