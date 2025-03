Napolipiu.com - De Laurentiis torna a Napoli: possibile visita alla squadra prima della sfida col Milan

Tutti di ritorno a Napoli, incluso Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro, dopo aver trascorso un periodo a Los Angeles, è atteso in Italia nelle prossime ore. Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis sarà presente in tribuna domenica sera per la sfida contro il Milan allo stadio Maradona. Non è escluso, anche se al momento non c'è conferma ufficiale, che il patron decida di fare visita alla squadra sabato, quando il gruppo entrerà in ritiro per preparare l'importante match di campionato. Una presenza che potrebbe rappresentare uno stimolo in più per Lukaku e compagni in vista di una partita chiave per il prosieguo della stagione.