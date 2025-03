Ilfattoquotidiano.it - De Gea: “Una volta i senatori venivano rispettati, oggi capita che un ragazzino neanche ti saluti. Ma su una cosa non transigo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Anticiclico. Mentre il mondo gira sempre più velocemente, David De Gea è il portiere che ha deciso di prendersi un anno sabbatico. Una decisione rischiosa, sicuramente controtendenza. Dopo la grande piazza, Manchester United, ha scelto di ripartire da Firenze e dalla Fiorentina. "La città è splendida, la gente meravigliosa". Ma è consapevole che nel calcio dipuò cambiare tutto, anche molto velocemente. De Gea riflette, ragiona, spiega: "Rispetto a qualche anno fa hanno molto più spazio le ambizioni personali. Unadai più giovani, adesso puòre che unquasi non ti. È cambiata la vita, non solo il calcio".

De Gea si è raccontato in un'intervista a La Repubblica.