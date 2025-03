Thesocialpost.it - Dazi USA vs Europa: protezionismo o autodifesa economica?

Leggi su Thesocialpost.it

L’introduzione dida parte degli Stati Uniti nei confronti dell’ha sollevato un acceso dibattito tra economisti e politici. Molti osservatori, tra cui il premio Nobel Joseph Stiglitz, sostengono che tali misure possano scatenare una guerra commerciale senza vincitori. Tuttavia, è essenziale analizzare se queste politiche protezionistiche siano realmente in contrasto con i principi di libertàtradizionalmente sostenuti dalla destra politica, non solo americana.e libertà: una convivenza possibile?Il, inteso come l’imposizione di barriere commerciali per proteggere l’economia nazionale, è spesso visto come antitetico alla libertà. Tuttavia, storicamente, alcune correnti della destra hanno giustificato l’uso dicome strumenti per difendere gli interessi nazionali e promuovere lo sviluppo industriale interno.