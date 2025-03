Lapresse.it - Dazi Usa su auto, Ferrari risponde a Trump alzando prezzi

AiUsa sulle, laa Donald.La casamobilistica di Maranello – in seguito alla mossa del presidente statunitense – aggiorna la politica commerciale con il 10% di rincari su alcuni modelli.“Nel riaffermare il proprio impegno per garantire la massima attenzione e tutela dei clienti e con l’obiettivo di garantire loro certezza – afferma la società della Testa rossa – le condizioni commerciali rimarranno invariate per gli ordini di tutti i modelli importati” negli States “prima del 2 aprile 2025 e per gli ordini delle tre famiglie296, SF90 e Roma a prescindere dalla data di importazione”.Per i restanti modelli – spiega la– “le nuove condizioni doganali si rifletteranno parzialmente sul prezzo fino ad un massimo del 10% di aumento, in coordinamento con la nostra rete di distribuzione.