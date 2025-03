Lanazione.it - Dazi USA: rischio per l'export di Chianti Rufina dalla Valdisieve

L’allarme è già partito. Se idovessero realmente entrare in azione larischia di essere una delle zone più colpite. Un’area tra le principali a farne le spese. Il primo grido è arrivato nei giorni scorsi dall’amministratore delegato e presidente della Ruffino, Sandro Sartor. Un marchio nato e cresciuto a Pontassieve, entrato poi a far parte della statunitense Constellation Brands, operativa nel settore spirits e beverages. I dati, da parte della Ruffino, appaiono già piuttosto chiari: circa 5 milioni di euro al mese diverso gli Stati Uniti che rischiano di finire in fumo. In capo all’anno sono circa 60 milioni di euro, con un milione di bottiglie attualmente ferme in magazzino. Ma la Ruffino non è la sola realtà a guardare con attenzione - anzi, meglio, allarme - le eventuali decisioni d’oltreoceano.