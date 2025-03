Quotidiano.net - Dazi USA: Impatto su Componenti e Auto Importate dall'Italia

Leggi su Quotidiano.net

"Iavranno un effetto non devastante, ma importante. In un momento in cui i produttori e isti stanno soffrendo e questo è un ulteriore elemento di incertezza". E' il commento del direttore dell'Anfia, Gian Marco Giorda all'annuncio di Donald Trump. "Esportiamocirca 1,2 miliardi dinegli Stati Uniti e ne importiamo 230 milioni, mentre per quanto riguarda i veicoli esportiamo tre volte quelli che importiamo. Speriamo che sia una mossa negoziale e che ci sia spazio per fermare questa manovra. Una vettura potrebbe costare tra 6.000 e 10.000 dollari in più rispetto al prezzo attuale" spiega Giorda. Iimposti da Donald Trump su tutte leriguardano anche i, inclusi i motori e le trasmissioni. Le tariffe sui"scatteranno non oltre il 3 maggio", mentre quelle sullecompletamente assemblate alla mezzanotte del 3 aprile.