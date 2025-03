Lanotiziagiornale.it - Dazi per le auto, arriva la stangata: quanto aumentano i prezzi delle vetture in Italia

La guerra deiannunciata da Donald Trump sul settorerischia di avere pesanti conseguenze per tutto il comparto, ma anche e soprattutto sui consumatori. Dal 2 aprile scatteranno tariffe doganali al 25% per l’importazione dinegli Stati Uniti e gli effetti potranno andare ben oltre il semplice aumento deiper i contribuenti Usa.Un report realizzato da Federcarrozzieri nelle scorse settimane, infatti, evidenzia i rischi – dal punto di vista dei– per i consumatorini e per le casemobilistiche globali. Parliamo di un impatto negativo, peraltro con un’analisi effettuata prima della conferma deiglobali e quindi forse con conseguenze stimate più contenute, da 16 miliardi di euro per Stellantis e da 8 miliardi per Volkswagen. L’effetto deisarà quindi globale e ricadrà sul mercato europeo eno.