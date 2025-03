Lettera43.it - Dazi, la risposta di Ferrari: prezzi aumentati del 10 per cento in Usa

ha annunciato un adeguamento della propria politica commerciale inaiimposti dagli Stati Uniti sulle importazioni di auto dall’Unione europea. La casa di Maranello ha chiarito che le condizioni commerciali rimarranno invariate per gli ordini effettuati prima del 2 aprile 2025 e per le famiglie di modelli296, SF90 e Roma, indipendentemente dalla data di importazione. Per gli altri veicoli, invece, ipotrebbero aumentare fino a un massimo del 10 per, in coordinamento con la rete di distribuzione.Lapositiva in borsa: incremento dell’1,5 perNonostante le nuove tariffe, la società ha confermato gli obiettivi finanziari per il 2025, pur segnalando un possibile calo di 50 punti base sui margini percentuali ebit ed ebitda. L’annuncio ha influenzato positivamente l’andamento del titoloin Borsa, che ha registrato un incremento dell’1,5 per, in controtendenza rispetto agli altri titoli automobilistici europei.