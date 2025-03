.com - Dazi, Europa risponde a Trump: “Dai controdazi massimo impatto”. Pechino boccia offerta Usa su Tik-Tok

Leggi su .com

: in un clima da piena guerra commerciale Bruxelles è decisa, se necessario, a colpire l'economia americana dove fa più male per generare "il". Dietro il pugno duro però si cela il doppio registro di Ursula von der Leyen, chiamata a un delicato esercizio di equilibrismo: mostrare i muscoli a Washington mantenendo tuttavia vivo il dialogo per scongiurare un'escalation che potrebbe colpire le eccellenze industriali e agroalimentari delle big UeL'articolo: “Dai contro”.Usa su Tik-Tok proviene da Firenze Post.