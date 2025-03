Liberoquotidiano.it - Dazi, clamoroso "vaffa" di Cina e Musk a Donald Trump

E ora sonoamari. Un po' per tutti.compreso. Nella serata di mercoledì 26 marzo, infatti, il presidente degli Stati Uniti ha confermato a partire dal 2 aprile il balzello pari al 25% per le auto estere importate negli States. Ma non solo: il pacchetto dial via tra pochissimi giorni, infatti, riguarderà una nutrita molteplicità di prodotti. Colpita, ovviamente, anche la, con la qualestava trattando. Ma la trattativa è fallita: si apprende infatti che Pechino ha respinto l'offerta del tycoon, ossia uno "sconto" suiin cambio dell'accordo su TikTok, che porterebbe ByteDance a cedere la controllata statunitense di TikTok. "Per quanto riguarda la questione TikTok, laha ripetutamente affermato la sua posizione. E anche la posizione dellacontro l'imposizione diaggiuntivi è coerente e chiara", ha affermato Guo Jiakun, portavoce del ministero degli Affari Esteri cinese.