Donnapop.it - Dario Maltese prende il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5? Quel gesto strano fa discutere…

Leggi su Donnapop.it

La scorsa settimanaha dovutorsi una pausa da5 per motivi personali, e al suoè subentrato temporaneamente. Questo non è stato il primo periodo di assenza della conduttrice, che negli ultimi due anni ha lasciato la sua poltrona a vari sostituti, tra cui Giuseppe Brindisi e Simona Branchetti.Tuttavia, l’episodio che ha destato più attenzione è stato uninaspettato diche ha sollevato qualche interrogativo sul futuro dinel programma.Tapiro d’oro apronto a farle le scarpe?Durante un servizio di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha raggiuntoper consegnarle un Tapiro d’oro, chiedendole del particolare rituale scaramantico messo in atto dapoco prima di andare in onda.