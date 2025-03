Daredevil | Rinascita – Stagione 2 Lili Taylor si unisce al cast!

Leggi su Cinefilos.it

2,sial!La serie Marvelvedeaggiungersi aldella secondacon un ruolo ricorrente, secondo quanto riportato da Deadline. Non è stato confermato il personaggio che interpreterà, ma si dice che sarà un nemico politico del Wilson Fisk/Kingpin di Vincent D’Onofrio. Lasicosì all’altro nuovo membro deldella secondaMatthew Lillard, anch’egli destinato a un ruolo ricorrente. Le riprese sono attualmente in corso a New York.LEGGI ANCHE:, episodio 5 e 6: la spiegazione del finale2, un video dal set suggerisce un possibile epilogo per uno dei protagonistiIldiMatt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York.