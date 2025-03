Universalmovies.it - Daredevil: Rinascita | Cosa anticipa il trailer di metà stagione?

La serieieri ha raggiunto il giro di boa con il rilascio degli episodi 5 e 6, ma allo stesso ha fornito segnali interessanti riguardo gli eventi che segneranno i prossimi episodi.I Marvel Studios, a tal proposito, hanno rilasciato ieri sui vari canali social il classicodicheil ritorno di alcuni attesissimi personaggi, su tutti Frank Castle aka The Punisher, dei villain Bullseye e Muse, oltre che un aumento esponenziale della tensione tra lo stessoe Kingpin, evento giàto proprio nel finale dell’ultimo episodio diandato in scena ieri su Disney+.Ricordiamo che la produzione della2 diè già partita.accadrà d’ora in poi al celebre vigilante? Non resta che attendere i nuovi episodi ogni mercoledì.