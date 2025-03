Ilnapolista.it - Darderi: «Sono un grande appassionato di Maradona, da piccolo ascoltavo “Live is Life” prima delle partite»

Il tennista italo-argentino Lucianoè al Napoli Tennis Cup per disputare il Challenger 125. L’intervista rilasciata al Corriere dello Sport.: «undivolta al torneo, ma non laa Napoli. Che rapporto ha con la città?«Ci vengo spesso, da tre annitesserato con il Team Avino di San Giuseppe Vesuviano, che per me ormai rappresenta una famiglia. E poi, quando sei qui, non puoi non pensare a, di cuiun. Da bambino mio nonno mi portò alla Bombonera a vedere il Boca Juniors e si respirava Diego ovunque. Vedevo i suoi video, mi caricavano: dai 12 ai 14 anniisdi ogni partita. Era la canzone su cui si riscaldava in quel famoso video».Più della metà della sua vita ormai l’ha trascorsa in Italia.