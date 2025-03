Inter-news.it - Dalmat fiducioso: «Inter può far male al Bayern Monaco. Una realtà!»

Stepheneha presentato il prossimo turno di Champions League tra l’e il, indicando perché i nerazzurri abbiano reali possibilità di vittoria finale.LA SPERANZA – Stephenvistato da news.superscommesse, si è concentrato sul doppio confronto dei quarti di finale di Champions League tra. L’ex calciatore nerazzurro, pur sottolineando la forza dei bavaresi, ha posto l’accento sui motivi per cui sostiene che l’impresa non sia impossibile per la compagine meneghina: «Ilè un’ottima squadra, sta andando molto forte anche in Bundesliga, ma i nerazzurri non dovranno avere paura. Sarà importante fare bene nella gara di andata. Ritengo che Inzaghi abbia gli uomini giusti per dimostrare di essere in grado di soddisfare le aspettative».