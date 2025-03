Secoloditalia.it - Dall’Italia alla Polonia, la tennista Jasmine Paolini conquista tutti: ?ód? le concede la cittadinanza onoraria

C’è un’Italia che gioca sotto rete con fierezza e unache applaude da fondo campo, riconoscendo in quella racchetta tricolore un battito familiare., astro nascente del tennis italiano, riceverà a breve ladi ??. Non una medaglia da esibire, ma un gesto autentico, sentito, che suggella un legame viscerale con le sue radici materne. Un tributo che ci viene raccontato direttamente dal promotore dell’iniziativa, Piotr Cieplucha, figura di spicco della destra polacca, già vice ministro della Giustizia nel governo a guida Diritto e Giustizia (PiS) — alleato europeo di Fratelli d’Italia — e in passato vice governatore del distretto.“un’atleta straordinaria”Oggi consigliere comunale a ??, è proprio lui ad aver proposto il conferimento della