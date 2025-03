Ilgiorno.it - Dall’Insubria di Varese l’ulteriore conferma: l’immunoterapia contro il tumore dei polmoni incrementa il numero di guarigioni

, 27 marzo 2025 – Anche neldel polmone in stadio precoce il trattamento con l'immunoterapia puòre ildi. Nel 2024 in Italia sono state stimate quasi 45mila nuove diagnosi, che lo rendono la terza neoplasia più frequente dopo quelle della mammella e del colon-retto. "Il carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) è la forma più comune didel polmone e rappresenta circa l'85% dei casi – spiega Francesco Grossi, professore ordinario di oncologia medica all'università degli Studi dell'Insubria diin un’intervista rilasciata all’agenzia Adnkronos –. Alla diagnosi circa il 50-55% dei pazienti presenta una malattia metastatica (stadio IV), il 25-30% localmente avanzata (stadio III) e solo il 20-25% si trova in uno stadio precoce (stadi I-II).