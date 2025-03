Iodonna.it - Dalle pietre di aulite turchese alle perle in Vetro Artistico di Murano, fino al girocollo per sostenere la lotta contro i disturbi alimentari. Tutte le collanine colorate da collezionare nel 2025

Leggi su Iodonna.it

Spensierate, ottimiste, divertenti. Le collane con le perlineriaccendono l’entusiasmo e la verve, donando un accento boho e sofisticato ai look primaverili. Dalla camicia bianca alla t-shirt oversize, passando per il tank top o la canotta aderente e i look stratificati tipici di stagione. Primavera-Estate: 10 tendenzesfilate X Secondo le ultime tendenze, i modelli must dasono sia monocromo che multicolore.