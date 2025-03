Ilfattoquotidiano.it - Dalle garanzie sui foreign fighters alle armi chimiche: le richieste Usa alla Siria per rimuovere le sanzioni

La distruzione delle rimanenze di stock nell’arsenaleno di, la “cooperazione nella lotta al terrorismo”, l’istituzione di un ufficio locale che fornisca supporto ai funzionari americani nella ricerca di Austin Tice, giornalista ed ex veterano dei Marines, scomparso innel 2012, e la assicurazione di non assegnare adei ruoli di rilievo nel nuovo governono. Secondo una serie di fonti anonime – due funzionari americani, un diplomatico della regione, una fontena – consultate dall’agenzia Reuters, sarebbero queste quattro le condizioni che gli Stati Uniti avrebbero posto al nuovo governo di Damasco in cambio di una parziale rimozione delle, nonché di una dichiarazione ufficiale a “sostegno del riconoscimento dell’integrità territorialena”, che in queste settimane appare parzialmente compromessa, minacciata dall’occupazione israeliana di una ulteriore porzione del Golan e del sud della, fino a quasi 30 chilometri da Damasco.