Lanazione.it - "Dall'altra parte del tuo mondo": a teatro le storie delle vittime di soprusi

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 27 marzo 2025 –potenti, anche commoventi, comunque sorprendenti, che verranno raccontate in simultanea, grazie ad un escamotage teatrale sapientemente orchestratoa compagnia La Stanza dell'Attore, che il 29 e il 30 marzo, nella sede della Robert F. Kennedy Human Rights Italia in via Ghibellina 12/a, metterà in scena lo spettacolo "del tuo", un viaggio teatrale immersivo che invita lo spettatore a diventare testimone direali o immaginarie di persone a cui sono stati negati i diritti fondamentali. L'evento si svolgerà in due serate: sabato 29 marzo,e 18 alle 20, si esibiranno gli attori adulti della compagnia, mentre domenica 30 marzo, alla stessa ora, saranno protagonisti i giovani interpreti del liceo Michelangiolo, checipano al laboratorio teatrale condottoa Stanza dell'Attore.