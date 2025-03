Formiche.net - Dalla vita degli oggetti, le ironiche poesie di Wis?awa Szymborska

Ricordo una risposta di Krzysztof Kie?lowski, inserita in un filmato proiettato nel marzo 1997, a Roma, in occasione della prima rassegna completa del suo cinema (Palazzo delle Esposizioni), a una domanda circa la sua fede. Rispondeva che credeva in Dio ma non riusciva «ad individuarlo all’interno di una determinata religione». Eppure, aveva riflettuto sui dieci comandamenti (con il noto Decalogo, dieci film-tv realizzati nel biennio 1988-1989), seppur attraverso il filtro del caso (tema centrale della sua poetica). È innegabile che nel suo cinema c’è un Dio, ma è talmente rispettoso del nostro libero arbitrio che si nasconde dietro le nuvole, e lascia che tutto scorra “casualmente”. Pronto, però, a parlarci, come accade a Julie di Film blu (1992) attraverso i suoi interpreti (San Paolo), qualora attraversassimo un momento difficile.