Secoloditalia.it - Dal Quirinale un elogio alla difesa nazionale: Mattarella benedice le Forze Armate e “delude” la sinistra

C’è un Sergioin alta uniforme morale che torna a evocare il dovere delladella patria, la prontezza militare e la deterrenza. E non per spronare chissà quale stratega da salotto, ma per ribadire — in piedi, al, dinanzi a una rappresentanza dell’Aeronautica militare — che «la missione affidata alleè quella di difendere gli ordinamenti democratici del Paese e il rispetto del diritto inter». Parole che, lette da, suonano come un brusco risveglio al realismo, che irrompe senza bussare e che oggi diventano per il Pd un vero e proprio grattacapo istituzionale.: “Le decisioni militari non sono più rinviabili”Già, perché il presidente della Repubblica — quello stessoche per anni laha invocato come ultimo arginebarbarie destrorsa — oggi parla di sicurezza, richiama al dovere dell’Alleanza atlantica, e soprattutto scandisce che «le decisioni da assumere in sede di Unione europea non sono più rinviabili».