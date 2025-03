Lanazione.it - Dal nautico a bordo della Vespucci. L’occasione per Andrea Santucci

dell’istituto’Fiorillo’ salirà anave Amerigo, che è attualmente nelle acque dell’Adratico per completare il viaggio biennale attorno al mondo.sarà il 160esimo anno di vita delle Capitanerie di porto. Un traguardo che la Marina militare e il ‘The Proppeller club nazionale’ e la sezione Spezia-Marina di Carrara, hanno voluto festeggiare facendo salire agli studenti. In rappresentanzaToscana è stato scelto l’istituto’Fiorillo’ di Marina di Carrara tra 14 Istituti su un totale di settanta partecipanti. Un istituto che è il fiore all’occhiello in fatto di nautica e insegnamenti meccanici, grazie alla preparazione del corpo docenti e al materiale didattico e tecnologico di cui dispone la scuola, con simulatori all’avanguardia.