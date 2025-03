Agrigentonotizie.it - Dal caso Tua all'ingresso della Lega in Giunta: ecco perché il sindaco Micciché potrebbe dimettersi

Leggi su Agrigentonotizie.it

Pronto a un passo indietro. Non tanto per aver perso ormai da tempo la maggioranza in aula Sollano, ma se le proteste dei suoi stessi consiglieri non cesseranno, anzi aumenteranno dopo la nomina ad assessoreleghista Valentina Cirino. E forse, anche, per mettere fine a un fuoco incrociato.