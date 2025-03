Iodonna.it - Dai Lùnapop ad Alaska Baby, tra successi musicali e amori con Malika Ayane e Giorgia Cardinaletti. La storia di una star italiana

Cesare Cremonini festeggia oggi, 27 marzo, i suoi 45 anni. Nato a Bologna nel 1980, il cantautore ha intrecciato la sua vita alle note. Bambino che a sei anni pizzicava i tasti del pianoforte, adolescente che, a undici, si innamorava dei Queen grazie a un disco regalato, Cesare ha sempre avuto la musica nel sangue. A 45 anni può dire di avere scritto la colonna sonora di almeno un paio di generazioni. Da chi urlava 50 Special con il finestrino abbassato a chi, con gli occhi lucidi, si ritrova in Ora che non ho più te. Per il suo compleanno i fan gli hanno fatto un regalo niente male: 550mila biglietti venduti per il Cremonini Live25, il tour negli stadi più ambizioso della sua carriera. L’intervista a Cesare Cremonini: «”” è mio il viaggio di riscoperta» X Leggi anche › Cesare Cremonini, nuovo album e documentario: «Nulla ci spaventa quanto la felicità» Cesare Cremonini, il cantautore compie 45 anniLadi Cesare Cremonini inizia in una Bologna che profuma di tortellini e libertà.