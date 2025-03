Lanazione.it - Dai Guardabuoi ai Fischioni, ecco gli uccelli più buffi

Vogliamo porre l’attenzione su alcune specie di animali presenti in queste aree umide. In particolare ci hanno incuriosito alcune specie di, che qui sono molto numerosi. Alcuni hanno nomi veramente: si tratta dei, aironi bianchi dal bcorto e giallo, con le zampe grigie. Sono di taglia media, con un’altezza di circa 25-30 centimetri. Essi vivono di solito in colonie composte da una decina di esemplari, costruiscono i loro nidi sui salici e si nutrono di pesci, anfibi e piccoli invertebrati come gli insetti che trovano nei terreni appena arati. Questi aironi si chiamano così per la loro abitudine di accompagnare mandrie di bovini, dei cui parassiti si nutrono in abbondanza semplicemente posandosi sul loro dorso. E non è per niente raro scorgere i, che vivono nei pressi del Lago della Gherardesca, posarsi sulla schiena delle pecore che qui pascolano numerose o mentre beccano nei campi arati dai trattori.