Bergamonews.it - "Da tre giorni senza rete": disagi per cittadini e commercianti a Foppolo

. Numerosi lavoratori, anziani difficilmente raggiungibili ein difficoltà. Questa è la situazione attuale nel comune di, in cui è stato segnalato un grave disservizio dellaVodafone da quasi tre.Il guasto ha avuto inizio lunedì 24 marzo alle 16 e, ancora oggi, giovedì 27 marzo, inon hanno ancora accesso alla. Il malfunzionamento sta causando.“Gli anziani, molti dei quali vivono soli, sono completamente isolati e impossibilitati a comunicare con familiari e servizi di emergenza – afferma Davide Carlo Oberti, cittadino che ha segnalato l’inefficienza -. Le attività commerciali, che dipendono dai pagamenti elettronici, non possono garantire transazioni, causando perdite economiche significative”.dimenticare ilegati all’efficienza lavorativa, compromessa per coloro che lavorano in remoto da casa e necessitano della