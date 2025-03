Spazionapoli.it - Da Torino arriva la conferma, ora l’affare diventa possibile: i tifosi del Napoli sognano!

Leggi su Spazionapoli.it

Sono ore caldissime in casa. Il club azzurro starebbe spingendo per mettere a segno un importante colpo di mercato. La stagione attuale è ancora in corso, ma la dirigenza delè focalizzata anche sugli obiettivi futuri. Infatti, l’avvento di Antonio Conte alha dato vita ad un piano del tutto inedito, il quale sarà valido per i prossimi anni. Naturalmente, per continuare ad essere competitivi, serviranno colpi importanti in chiave mercato. Non a caso, il DS Manna avrebbe individuato un importante obiettivo in vista della prossima sessione di mercato.Juventus in emergenza: ora Gatti si avvicina alIl momento della Juventus non è affatto semplice. Dopo aver avviato un nuovo progetto con Thiago Motta solo pochi mesi fa, l’ex calciatore dell’Inter è stato sollevato dal proprio incarico di allenatore della prima squadra.