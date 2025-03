Secoloditalia.it - “Da Prodi retrivo paternalismo”: Lucetta Scaraffia non perdona. “Un uomo di destra non avrebbe trattato così una giornalista”

Leggi su Secoloditalia.it

«Quello diè stato un gesto irritante di»: è definitiva, non nuova a giudizi fuori dal coro e onesti intellettualmente. La scrittrice, già professoressa di Storia Contemporanea alla Sapienza di Roma, Legione d’Onore in Francia per la sua attività di storica e, paladina delle donne e cattolica adulta. Il caso dell’ex premier e che ha tirato i capelli a Lavinia Orefici domina da giorni le cronache politiche, anche se Corriere, Stampa e Repubblica hannocon scarsa evidenza il caso imbarazzante per la sinistra. Vale la pena insistere sul tema se non altro per lle diverse versioni date al gesto: i difensori dil’hanno paragonato a un nonno benevolo uso ad atteggiamenti paternalistici.prima non ha chiesto scusa, ma anzi ha rivendicato l’atto “familiare” (a casa sua.