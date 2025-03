Dayitalianews.com - Da più di 24 ore non da sue notizie, ore di ansia per la sorte di Enrico Botticelli; l’appello della famiglia. Ricerche in tutto il Lazio

Cresce la preoccupazione ad Alatri per la scomparsa di, 53 anni, residente in via San Manno, tra le località di Sant’Emidio e Mole Bisleti. Da oltre 24 ore non si hanno piùdell’uomo, che si è allontanato lasciando il proprio cellulare in casa, senza fornire alcuna indicazione alla.Svanito nel nulla con la sua auto: l’identikitscomparsasi è presumibilmente allontanato a bordosua Renault Twingo, facendo perdere completamente le proprie tracce. Il gesto ha generato una profonda inquietudine tra i familiari, che non riescono a spiegarsi le ragioni dell’assenza improvvisa.Il cellulare rimasto in casa complica ulteriormente le, impedendo l’utilizzo delle consuete tecnologie di localizzazione.del vicesindaco e il coinvolgimento delle forze dell’ordineA lanciare un appello pubblico è stato anche il vicesindaco di Alatri, Roberto Addesse, che ha condiviso il messaggiomoglie di, Roberta Mariani, nella speranza di ottenere informazioni utili:“Da ieri si sono perse le tracce diresidente ad Alatri in via San Manno.